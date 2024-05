Jau rīt iespēja sievietēm: bezmaksas konsultācija ar ginekologu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētījumā* noskaidrots, ka 31% sieviešu 25–49 gadu vecumā uzskata hormonālās pretapaugļošanās tabletes par ļoti efektīvu metodi, lai izsargātos no grūtniecības. Tomēr, kā rāda ārstu novērojumi, sieviešu zināšanas par kontracepciju varētu būt krietni labākas: no visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem jebkad ir bijušas dzimumattiecības, ļoti liela daļa – 43% – kā kontracepcijas metodi ir lietojuši pārtraukto dzimumaktu, kas slikti pasargā no nevēlamas grūtniecības un nepasargā no seksuāli transmisīvām infekcijām. Turklāt iespēja izsargāties no nevēlamas grūtniecības nav vienīgais ieguvums sievietes dzīves kvalitātei, lietojot hormonālās pretapaugļošanās tabletes: tās atvieglo sāpīgas mēnešreizes, mazina asins zudumu to laikā, uzlabo ādas stāvokli un mazina dažādas hroniskas veselības problēmas, ar ko visbiežāk saskaras sievietes, – akni, migrēnu, mazasinību.