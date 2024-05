Kaķu un suņu atsavināšanas sludinājumos būs jānorāda papildu informācija

Tāpēc grozījumi paredz, ka noteikumi attiecas uz visiem sludinājumiem neatkarīgi no to izvietošanas vietas un tajos jānorāda informācija par dzīvnieka dzimšanas datumu un vecumu. Ja dzīvniekam nav zināms precīzs dzimšanas datums, tad jānorāda tā vecums. Savukārt, ja nav zināms arī dzīvnieka vecums, tad jānorāda tā aptuvenais vecums. Ja dzīvnieks ir pārāk jauns, lai to atsavinātu, bet pārdevējs laicīgi meklē jaunu īpašnieku, tad sludinājumā jānorāda dzīvnieka dzimšanas datums un datums, no kura dzīvnieku drīkstēs atsavināt.