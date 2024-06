Meikaps bez kaitējuma acīm Kas jāievēro kontaktlēcu lietotājiem?

Kādi grima uzklāšanas likumi vēl jāielāgo lēcu lietotājiem?

Jau noskaidrojām, ka lēcas jāieliek pirms kosmētikas uzklāšanas un jāizņem pirms grima noņemšanas. Tāpat, lai pasargātu acis no alerģijām un kontaktlēcas no to optisko īpašību zaudēšanas, ieteicams: