Randiņā ar ginekologu sievietes visvairāk interesējās par spirālēm

No visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem jebkad ir bijušas dzimumattiecības, ļoti liela daļa – 43% – kā kontracepcijas metodi ir lietojuši pārtraukto dzimumaktu, liecina Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) veiktais pētījums*. Ārsti uzsver – tas nepasargā ne no nevēlamas grūtniecības, ne seksuāli transmisīvām slimībām. Daudz mūsdienīgāka metode ir hormonālā kontracepcija, kas palīdz ne tikai izsargāties no nevēlamas grūtniecības, bet arī uzlabo sievietes dzīves kvalitāti – atvieglo sāpīgas mēnešreizes, mazina asins zudumu to laikā, uzlabo ādas stāvokli, pašsajūtu menopauzes laikā, mazina dažādas hroniskas veselības problēmas, ar ko visbiežāk saskaras sievietes: akni, migrēnu, mazasinību. Tomēr vēl joprojām hormonālo kontracepciju apvij dažādi mīti un aizspriedumi, kas liedz sievietēm izvēlēties šo izsargāšanās metodi.