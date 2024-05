Maskavas tiesa ierobežo Avena tiesības rīkoties ar "Alfa-bank" akcijām

Maskavas apgabala arbitrāžas tiesa apmierinājusi Krievijas Finanšu ministrijas prasību apturēt Kipras uzņēmuma "ABH Financial Limited" korporatīvās tiesības attiecībā uz Krievijas bankas "Alfa-bank" mātesuzņēmumu "AB Holding", un līdz ar to ir ierobežotas Latvijas un Krievijas dubultpilsoņa Pjotra Avena tiesības rīkoties ar 12,4% "Alfa-bank" akciju, kas viņam pieder ar "ABH Financial Limited" starpniecību, ziņo portāls "Pravo.ru".