Visvairāk vecu padomju gados uzstādītu liftu ir Rīgas namu pārvaldnieka namos. No 1200 liftiem tikai 4% ir jaunāki par 35 gadiem. 40% liftu vecums sasniedz pusgadsimtu. Tie ražoti Baltkrievijā un Krievijā. Rezerves daļas sankciju dēļ tur pirkt nedrīkst. Firmas, kas liftus labo, iepriekš esot uzkrājušas detaļu rezerves un tās mēģina arī nopirkt no piegādātājiem Eiropā. Rīgas domē neoficiāli izskan aizdomas, ka dažas no remontfirmām tomēr arī šobrīd pa aplinkus ceļiem tiek arī pie baltkrievu un krievu detaļām, bet pierādīt to neviens nevarot.