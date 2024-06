Pēdu nedraugi vasarā - tulznas

Tulzna ir dabīgi veidojies polsteris jeb spilventiņš, ar ko organisms cenšas sargāt kādu vietu no nemitīgas berzes. Ādas bojājumus tulznu veidā īpaši veicina mitrums un karstums.

"Valkājot nepiemērotus vai jaunus, vēl neienēsātus apavus, pakļaujot pēdas neierastai slodzei vai kājām ilgstoši atrodoties mitrā vidē, piemēram, sasvīstot, uz pēdām vai kāju pirkstiem var veidoties tulznas – berzes rezultātā ādas augšējā kārtiņa atdalās no apakšējās, to starpā iepildoties šķidrumam," stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Amanda Ozoliņa. "Interesanti, ka arī pašas sāpes, ko izjūtam, kad esam uzberzuši tulznu, ir organisma signāls par traumēto vietu - citādi mēs to satraumētu vēl vairāk."