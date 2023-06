Vaksācija, depilācija, epilācija vai skūšanās? Ko izvēlēties?

"Lai āda būtu veselīga un starojoša, tai nepieciešami vitamīni un minerālvielas. Vissvarīgākie ādai ir A, C, D, E vitamīns un selēns – tie darbojas kā antioksidanti, pasargājot ādas šūnas no priekšlaicīgas sabrukšanas. Savukārt B grupas vitamīni un cinks nodrošina pilnvērtīgu ādas šūnu attīstību, kā arī regulē ādas taukainību, samazinot pūtīšu rašanos. Tāpat ādai nepieciešama rūpīga un regulāra attīrīšana un mitrināšana, kas stiprina aizsargbarjeru pret ārējās vides faktoriem. Āda vairāk vai mazāk tiks traumēta neatkarīgi no izvēlētās metodes liekā apmatojuma noņemšanai, bet ir neskaitāmi soļi, kā rīkoties, lai mazinātu kairinājumu un palīdzētu ādai ātrāk atjaunoties,” stāsta Apotheka konsultante Arta Bogdānova.

Skūšanās ir viena no vissenāk zināmajām un joprojām viena no biežāk izmantotajām matiņu likvidēšanas metodēm. Kāpēc tā? Jo tas ir ātri, nesāpīgi, to var darīt jebkurā vietā un šai metodei ir vismazākās izmaksas. Tomēr ir arī mīnusi - to nāksies atkārtot samērā bieži, jo matiņi ataug dažu dienu laikā, kā arī, pavirši darbojoties, var ātri iedzīvoties ādas iekaisumos, ieaugušos matiņos, rodas nepatīkams kairinājums un sūrstēšana. Āda skūšanas laikā un arī pēc tam ir jākopj, skuveklim jābūt tīram un asam, lai iegūtu labu rezultātu.