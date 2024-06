Rietumvalstu varasiestādes un to ekspertu kopiena nav apmierinātas ar gatavību reaģēt uz Krievijas hibrīdpasākumiem, kas aptver plašu darbību spektru no dezinformācijas izplatīšanas līdz sabotāžai, un apsver trīs reaģēšanas veidus, vēsta laikraksts "Financial Times".