Migranti uz robežas ar Baltkrieviju ar akmeņiem apmētājuši poļu policistus

Tikmēr robežsardzes statistika liecina, ka mēģinājumi nelegāli iekļūt Polija no Baltkrievijas kļūst arvien biežāki. Maijā rika reģistrēti aptuveni 7500 šādu mēģinājumu, bet aprīlī - 3400. Kopš gada sākumu reģistrēti gandrīz 17 000 mēģinājumu nelegāli šķērsot robežu, lai iekļūtu Polijā no Baltkrievijas.

Polijas militārā policija sāka izmeklēt karavīru rīcību. Viens no karavīriem, ar kuru sarunājās žurnālisti, pastāstīja, ka trīs karavīri no viņa vienības tika "aizvesti rokudzelžos kā noziedznieki". Pret diviem no viņiem sākta tiesvedība, taču vēlāk viņi tika atbrīvoti no apcietinājuma. Karavīrs, kas sarunājās ar žurnālistiem, pauda sašutumu par to, ka tiešā vadība nav daudz centusies viņus aizsargāt.