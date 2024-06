Jūras spēki Baltijas jūrā pastiprināti apsekos kritisko zemūdens infrastruktūru

NBS Jūras spēki Apvienoto reaģēšanas spēku (JEF) aktivitātē "Nordic Warden" pilnveidos sadarbību un savietojamību ar sabiedroto jūras spēkiem. Šajā aktivitātē kuģi, gaisa kuģi un personāls no JEF dalībvalstīm darbosies vairākos apgabalos no Norvēģijas rietumiem līdz Baltijas jūrai, un aktivitāti koordinēs JEF štābs no Nortvudas Lielbritānijā. Tā ir turpinājums aktivitātei, kas norisinājās 2023.gada decembrī.