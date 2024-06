Rinkēvičs komentē centrisko spēku uzvaru EP vēlēšanās

No JV ievēlēts Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete, bet no NA - Roberts Zīle un Rihards Kols. LA Eiroparlamentā pārstāvēs Ivars Ijabs, AS - Reinis Pozņaks, "Progresīvos" - Mārtiņš Staķis, "Saskaņu" - Nils Ušakovs, bet LPV - Vilis Krištopans.

No deviņiem ievēlētajiem EP deputātiem astoņi ir vīrieši, bet viena deputāte ir sieviete. Viens deputāts ir vecumā līdz 40 gadiem, trīs deputāti - vecumā no 41 līdz 50 gadiem, divi - vecumā no 51 līdz 60 gadiem, divi - vecumā no 61 līdz 70 gadiem, savukārt viens deputāts ir vecumā virs 71 gada.