Sarunu festivāls LAMPA piesaka desmitās – jubilejas – svinību programmu

Būs iespēja redzēt pasaules mazāko skatuvi, "Swedbank" dažādības simulatorā pieredzēt pasauli, kā to pieredz cilvēki ar autismu, "Swedbank" Ilgtspējas skatuvē meklēt atbildes uz jautājumiem par uzņēmumu ilgtspējas stratēģiju, brīvprātīgā darba nozīmi, diskutēt par Baltijas enerģētisko neatkarību, uzņēmumu pārvaldības izaicinājumiem, zaļā kursa ietekmi uz finansējuma pieejamību un mācīties no biznesa neveiksmēm, klausīties sarunas lībiešu valodā Lībiešu teltī, runāt par nāves tēmām "Nāves kafejnīcā", noskaņoties olimpiskajai vasarai "Parīzes teltī", runāt par reivu un to arī izbaudīt "Underground brūzī", pievērsties jauniešu problēmām "Spoguļteltī", skatīties Eiropas čempionāta futbola spēli un pārspriest notikumus laukumā "Vācu teltī" un piedzīvot daudz citu vērtīgu notikumu.