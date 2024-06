Klāt eksāmeni – kā mazināt stresu un trauksmi?

Lai to būtu iespējams sekmīgi paveikt, stresu iesākumā nepieciešams pamanīt un atpazīt. Par stresu var liecināt paātrināta elpošana un sirdsdarbība, grūtības koncentrēties, palielināta aizkaitinātība un neizlēmība, iespējams novērot arī bezmiegu vai vēdera darbības traucējumus. Tikai ievērojot šīs pazīmes, ir iespējams runāt par stresa kontroli un parūpēties kā par savu fizisko, tā emocionālo veselību,” uzsver farmaceita asistente Agnese Jursa.

Atbrīvoties no negatīvajām emocijām palīdzēs nodarbes, kas ļauj atslābināt prātu, piemēram, elpošanas vingrinājumi, zīmēšana, mūzikas klausīšanās vai īsa atelpa, kas veltīta iemīļotajam seriālam vai grāmatai. Neaizstājams palīgs būs fiziskās aktivitātes, kas palīdz atbrīvoties no spriedzes, uzlabo adaptācijas spējas, veicina hormonālo līdzsvaru un palielina organisma noturību pret stresu. Atkarībā no vecuma un fiziskās sagatavotības ķermenim par labu nāks gan pastaiga un skriešana, gan braukšana ar velosipēdu, peldēšana vai jebkurš cits sporta veids. Tāpat nedrīkst aizmirst par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem – sabalansētu uzturu un pilnvērtīgu miegu, proti, jādodas gulēt laikus un jāvelta miegam vismaz astoņas stundas, arī tad, kad šķiet, ka laika nav nemaz.