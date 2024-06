Pils publicē jaunāko Velsas princeses foto un svarīgu paziņojumu par viņas veselību

​Personiskajā ziņojumā Instagram, princese saka, ka pēc vēža ārstēšanas sākšanas viņa gūst labu progresu un sestdien piedalīsies "Trooping the Colour" pasākumā.

Ketrīna gan piebilst, ka viņas ārstēšana joprojām turpinās un turpināsies vēl vairākus mēnešus. "Es vēl neesmu ārā no meža," paziņojumā saka princese, ar to domājot, ka viņa nav vēl pilnībā izārstējusies no onkoloģiskās saslimstības.