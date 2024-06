Cilvēki visā pasaulē zaudē interesi par ziņām

Aptaujā, kas no janvāra līdz februārim tika veikta 47 valstīs, konstatēs, ka 39% respondentu apzināti izvairās no ziņu patērēšanas. Tas ir par 10% vairāk nekā 2017. gadā. Pētījuma autori uzskata, ka cilvēku vēlme distancēties no ziņu dienaskārtības, iespējams, saistīta ar kariem Ukrainā un Tuvajos Austrumos.