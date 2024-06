ŅEM VĒRĀ Svētku laikā Rīgas tirdzniecības centriem būs cits darba laiks

Zāļu dienā tirdzniecības centri "Akropole Rīga" un "Akropole Alfa" strādās no plkst.10 līdz 20, bet tirdzniecības centrs "Origo" no plkst.10 līdz 19. Atšķirīgs darba laiks būs tur esošajiem "Rimi" un "Maxima" veikaliem, kā arī vēl dažiem atsevišķiem tirgotājiem un ēdinātājiem.

Tirdzniecības centri "Domina Shopping", "Spice", "Spice Home" un "Rīga Plaza" Zāļu dienā strādās no plkst.10 līdz 18, savukārt "Galerija Centrs" - no plkst.10 līdz 17, bet "Galleria Riga" strādās no plkst.10 līdz 16. Arī šajos tirdzniecības centros atšķirīgs darba laiks būs pārtikas veikaliem un atsevišķiem tirgotājiem un ēdinātājiem.