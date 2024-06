Polijā mēdz teikt: "Par Gdaņsku neviens dzīvību neatdos." Neatkarīgi no tā, kādas drošības garantijas Polija saņems no Rietumiem, lielākā daļa poļu uzskata, ka mums joprojām būs jārūpējas pašiem par sevi. Galu galā, kad 1939. gadā iebruka nacisti, Polijai bija drošības garantijas no Lielbritānijas un Francijas, tomēr neviena no šīm valstīm nenāca tai palīgā (lai gan tās oficiāli pieteica karu Trešajam reiham).