Neierasts skats - princis Viljams Askotā bez Velsas princeses

Lai gan šogad Velsas princese apmeklēja karaļa Čārlza III dzimšanas dienu un kopā ar ģimeni uz Bakingemas pils balkona vēroja avio šovu "Trooping the color", zirgu skriešanās sacensībās princese tomēr neieradās. Kā jau viņa publiski paziņoja: "Man ir labs progress, bet ikviens, kas iziet ķīmijterapiju, zina, ka ir labās un sliktās dienas. Sliktajās dienās tu jūties vājš, noguris un tev ir jāļauj ķermenim atpūsties. Bet labajās dienās, kad jūties spēcīgāks, tu vēlies izmantot maksimāli šo labo pašsajūtu."

Askotas otrajā sacensību dienā princis Viljams ieradās kopā ar karalieni Kamillu un aizstāja savu tēvu, karali Čārlzu III, kurš arī ārstējas no vēža. Kā izdevumam "People" teica kāds tuvs avots, Keita šajā laikā atrodas mājās un "dara to, kas viņai jādara. To, kas ir labākais viņas veselībai". Tomēr redzot princi tik atbrīvotu un priecīšu, šķiet, ka ar princesi viss noris pēc plāna un viņa jūtas labi.