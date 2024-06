Valmieras novadā konstatēts Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūku novietnē

“ĀCM vīruss nav redzams, taču tas var būt visur, kur pabijušas meža cūkas - mežmalā, dārzā, siena pļavā, uz ceļa, kas ved gar mājām. Vīruss kūtī neienāk pats, to ienes cilvēks. Slimības uzliesmojumi mājas cūku novietnēs parasti sākas ap siena laiku, kad laukos ir liela rosība - traktori braukā šurpu turpu, tehnika tiek izmantota labības apstrādē un citos lauku darbos, un piesardzība darbu dunā aizmirstas. Traktors vīrusu atved no lauka un cilvēks, nenomainot apavus, ienes to cūku novietnē”, saka PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga, “Tāpēc mēs vienmēr uzsveram un atgādinām – tikai biodrošības ievērošana var pasargāt mājas cūkas no saslimšanas! Un pirmkārt tā ir apavu un apģērbu maiņa, ieejot novietnē.”