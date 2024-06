Vai vēlies palīdzēt slimnīcās esošajiem bērniem pārdzīvot stresu? Kļūsti par dakteri klaunu!

Šobrīd “Dr.Klauns” darbojas Rīgā (BKUS), Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rēzeknē. Skolā var mācīties cilvēki no jebkuras valsts vietas, bet darbosies topošie dakteri klauni minēto pilsētu slimnīcās.

Par Dr. Klauns skolā pavadīto laiku Māris stāsta tā: “Jutos labi savā kursā, savā jaunajā klaunu ģimenē. Man bija liela vecuma atšķirība ar pārējiem kolēģiem, bet to īsti neizjutu kā problēmu. No pasniedzējiem vienmēr varēju saņemt atbildes, ja bija kas neskaidrs, tas ļoti palīdzēja izaugsmē. Nereti man ienāca prātā – citi maksā bargu naudu, lai tiktu pie šādām meistarklasēm, bet mēs to visu saņemam par velti, turklāt tik augstā līmenī.”