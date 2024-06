Kā pareizi kopt ķermeņa ādu vasarā?

Vasarā ir īpaši svarīgi parūpēties par savu ķermeņa ādu un reizēm to arī palutināt. Par sejas ādas kopšanu tiek runāts daudz, taču par ķermeņa ādas kopšanu nereti aizmirstam, ka arī tā ir pelnījusi tādu pašu uzmanību. Kopta, mirdzoša ķermeņa āda – tas ir iespējams, ja par to pareizi rūpējamies, saka kosmētikas speciāliste M. Kigitoviča. Vasarā ķermeņa ādai nepieciešama īpaša kopšana, kas pasargā no UV starojuma un augstas temperatūras iedarbības. Rūpēties par to ir tikpat svarīgi, kā rūpēties par savu sejas ādu. Lai arī parasti āda vasarā jūtas daudz labāk nekā ziemā, karstā gaisa ietekmē mitrums no ādas šūnām ātrāk iztvaiko, tādējādi āda kļūst dehidrēta. Tas izraisa sausuma un velkošas sajūtas pēc mazgāšanas, paaugstina ādas jutīguma un veicina sīku krunciņu parādīšanos.