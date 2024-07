Video "Nāves kafejnīca" – būtiskas sarunas par to, kas sagaida ikvienu no mums. 2. dienas diskusijas

Sarunu festivāls LAMPA, kurā piedalās arī nodibinājums “Hospiss LV”, turpinās. Šodien, 6.jūlijā, skaidrosim, ar ko atšķiras veltīgas ārstēšanas pārtraukšana no eitanāzijas, spriedīsim, kā par nāvi runāt ar bērniem, vai kultūra var būt viens no veidiem, kas palīdz izprast saskaršanos ar nedziedināmām slimībām, ļaujot “ieskatīties nāvei acīs” ar kino vai izrādes starpniecību, kā arī jautāsim brīvprātīgajiem, kāpēc viņi savā brīvajā laikā izvēlas palīdzēt mirstošiem cilvēkiem. “Nāves kafejnīcas” atklātās sarunas skaties TVNET tiešraidē! Ja tiešraidei nav skaņas, nospied ar labo pogu uz atskaņotāja un izvēlies Show All Controls/Rādīt visas vadīklas