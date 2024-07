“Laba” nāve, “pareiza” sērošana un citas nāvīgi interesantas tēmas LAMPĀ

Mēs bieži mēdzam teikt, ka ar nāvi nekas nebeidzas... “Sēru kafejnīcā” atklāti runāsim, kas notiek ar tuviniekiem pēc tam, kad mīļotais cilvēks nomiris. Vai mēs protam sērot? Vai sabiedrība to ļauj? Kā izdzīvot sērās, stāstīs gan mamma, kuras dēls izvēlējās pats aiziet no dzīves, un mamma, kuras bērniņš mira no onkoloģijas, gan sieviete, kurai miris mīļotais vīrs, kā arī vīrietis, kurš pārdzīvojis zaudējumu.