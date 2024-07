7 augu eļļas, kas noderēs skaistumkopšanas rituāliem

Šī sviests

Mandeļu eļļa

Eļļu var lietot kā bērni, tā alerģiski cilvēki, un, atšķirībā no līdzīgiem produktiem, to droši var lietot arī ap acu zonu – pat izmantojot to kā acu kosmētikas noņēmēju.

Argana eļļa

Argana eļļu iegūst no argana koka augļu kodoliem, un tā uzskatāma par vienu no retākajām dabīgajām eļļām pasaulē – argana koki sastopami tikai Marokā un Alžīrijā, līdz ar to eļļas ieguve ir ierobežota. Argana eļļa satur E, A, C vitamīnus, oleīnskābi – omega 9 –, linolskābi, ferulskābi un polifenolus. Tā ir piemērota sausai ādai, aizsargā to pret sauli, samazina strijas, ārstē iekaisumus, dziedē rētas, noder psoriāzes ārstēšanai un aknes iekaisumu novēršanai. Var pielietot tikpat plaši kā visas dabīgās eļļas – ķermeņa, sejas un matu kopšanai.