Arī Bauskā, Tukumā un Jelgavā būvēs zemas īres maksas daudzdzīvokļu mājas

Kā vēstīts, piektdien ir sākta divu zemas īres maksas mājokļu būvniecība Valmierā, kur kopējās projekta izmaksas ir 12,1 miljons eiro, no kuriem ALTUM atbalsts abām ēkām ir 11,59 miljoni eiro. Projektu plānots realizēt līdz 2026.gada 31.martam un to attīsta SIA "Valmieras namsaimnieks", bet būvnieks ir SIA "Monum".

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka uz zemas maksas īres dzīvokļiem varēs pretendēt iedzīvotāji, kuru ienākumi nepārsniedz konkrētu slieksni atkarībā no cilvēku skaita mājsaimniecībā, piemēram, pretendējot uz divu istabu dzīvokli, kopējie bruto ienākumi nedrīkst pārsniegt 2437 eiro. Savukārt īres maksa nedrīkst būt augstāka par 6,39 eiro kvadrātmetrā, ko iespējams indeksēt katru gadu.

Lai programmu varētu veiksmīgi turpināt arī pēc pieejamā finansējuma izlietošanas, līdzīgi kā citās valstīs tiek paredzēts, ka 50% no ienākumiem iemaksājami īres namu fondā, no kura tiks būvēti jauni mājokļi. Šāds apjoms Ministru kabineta noteikumos iestrādāts, pieņemot to, ka pārējie ienākumi tiek novirzīti mājas atjaunošanai un īres nama īpašnieka samērīgai peļņai. Aizdevumi tiek piešķirti uz 30 gadiem ar fiksētu aizdevuma likmi 0,69% apjomā. Pēc projekta īstenošanas aizdevuma pamatsumma tiek dzēsta līdz 30%.