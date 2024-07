Nenoteiktība Francijas politikā ietekmē eirozonas akciju tirgu

Vēlēšanas Francijā ietekmē Eiropas tirgu

Eirozonas akciju negatīvo sniegumu lielā mērā ietekmēja bažas par Francijā izsludināto ārkārtas vēlēšanu iznākumu un arī gaidas par ne tik strauju likmju mazināšanu, kā sākotnēji cerēts. Galēji kreiso partiju uzvara Francijas parlamenta vēlēšanās radīja bažas investoros attiecībā uz nodokļu politiku un budžeta tēriņiem nākotnē. Šīs nenoteiktības bažas atspoguļojās gan Francijas uzņēmumu akciju vērtības samazinājumā, gan lielākā riska prēmijā Francijas valdības obligācijām, samazinot to cenu.

Jūnija sēdē ECB kā pirmā no vadošajām pasaules centrālajām bankām sāka pazemināt procentu likmes, samazinot tās par 0.25 procenta punktiem. Līdz ar to depozīta un refinansēšanas likmes šobrīd, attiecīgi, atrodas pie 3,75 % un 4,25 % atzīmēm. Eirozonas ražošanas izlaide un mazumtirdzniecības apjomi aprīlī saruka par, attiecīgi, 0,4 % un 0,5 %. Jūnijā arī bija vērojama eirozonas uzņēmēju noskaņojuma pasliktināšanās, PMI indeksam samazinoties līdz 50.8 no 52.2 mēnesi iepriekš, ko galvenokārt ietekmēja vājāka pieprasījuma dinamika.