To LTV apstiprināja partijas "Latvija pirmajā vietā" valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers .

Kā vēsta LTV, to, ka politiskās grupas dibināšanas iniciators Viktors Orbāns tiekas ar kara noziedznieku un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, deputāti no partijas "Latvija pirmajā vietā," nenosoda.

"Ja viņa iniciatīvas un viņa rīcība var veicināt kara izbeigšanu, tad mēs to atbalstīsim. Nekādā gadījumā mēs neiesim un neaizstāvēsim Krievijas darbību Ukrainā," tā LTV skaidroja Šlesers.

Kā vēsta portāls "euractiv.com", grupa sastāv no 13 nacionālajām partijām, kuru mērķis ir atgriezt Eiropas Savienības lielāku suverenitāti un mudināt ieviest stingrākus pasākumus pret nelegālo migrāciju. Patlaban grupā ir jau 84 deputāti no tādām valstīm kā Francija, Ungārija, Čehija, Itālija, Austrija, Nīderlande un citas, un Krištopāns prognozēja, ka to skaits tikai augs.