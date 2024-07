Jelgavas novada dome turpinās darbu bez priekšsēdētāja

Dobrājs saņēma sešu kolēģu atbalstu, bet Ozoliņš - astoņu deputātu balsis. Līdz ar to pirmajā kārtā domes priekšsēdētājs nav ievēlēts.

Iesniedzēji norāda, ka Jelgavas novada dome vairāk nekā divus mēnešus nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, kas ir viens no Pašvaldību likuma 70.pantā minētajiem iemesliem domes atlaišanai. "Situācija, ka pašvaldības dome ilgstoši darbojas bez domes priekšsēdētāja, ir steidzami jānovērš," pausts iesniegumā.

Lasmanis par atkāpšanos no amata paziņoja 3.aprīlī, aptuveni stundu pirms Jelgavas novada domes sēdes, kurā bija paredzēts skatīt septiņu deputātu pieprasījumu atbrīvot viņu no amata saistībā ar divdomīgu video, kurā bija redzams, kā Lasmanis, attālināti vadot domes Budžeta komisijas sēdi no automašīnas, pievēršas kādas sievietes kājām.