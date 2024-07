Padomi vecākiem, kā sagatavot bērnu vasaras nometnei

Vasara ir klāt, un mammas un tēti gatavojas dažādot bērna vasaras atpūtu ar piedalīšanos kādā no vairākiem tūkstošiem Latvijas vasaras nometņu. Vecākiem, kuriem jau ir pieredze ar atvases sūtīšanu uz kādu no nometnēm, jau ir priekšstats, kā tai jāgatavojas, taču tiem, kuru bērni šādā piedzīvojumā dosies pirmo reizi, noteikti ir daudz jautājumu. Sagatavot atvasi vasaras nometnei var būt aizraujošs, bet arī izaicinošs uzdevums, tāpēc esam sagatavojuši padomus par to, kā sagatavot bērnu vasaras nometnei.