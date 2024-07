Baltijā reģistrētam virtuālo valūtu operatoram piemēro gandrīz €10 miljonu sodu

Pagājušā gada maijā ASV portāls "Fintelegram", atsaucoties uz globālā programmatūras izstrādes un datu glabāšanas uzņēmuma "Likeweb" datiem, ziņoja, ka "Payeer" tīmekļa vietni visbiežāk apmeklē cilvēki no Krievijas - 2023.gada februārī-aprīlī gandrīz 25% no aptuveni 15,5 miljoniem apmeklētāju bija no Krievijas, bet vēl 3,8% - no Baltkrievijas.