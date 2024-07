Ukrainā viņu pagaidām nav. Jo ziemeļkorejieši un krievi no tā taisītu propagandu. Līdz šim nekas tāds nav noticis. Taču Dienvidkoreja un Izraēla ir divas valstis, kurām ir milzīga militārā ražošana un kuras pēc Aukstā kara ražošanu nekad nav samazinājušas. Jo Izraēlai kaimiņos ir Sīrija un tālāk Irāna, kas ir pilnībā apsēstas ar Izraēlas iznīcināšanu. Un Dienvidkorejai ir darīšana ar vienu no lielākajām armijām pasaulē, kas ir pilna ar trakiem, maziem slepkavnieciskiem ziemeļkorejiešiem. Šīs divas valstis nekad nav pārtraukušas militāro ražošanu. Kad poļiem bija vajadzīgi ieroči, viņi ātri saprata: lai no vāciešiem saņemtu tūkstoti tanku, būtu jāgaida simts gadu. No ASV gadā varētu saņemt 30–40 tankus. Dienvidkorejieši pirmos 20 var piegādāt divu nedēļu laikā. Jo viņu rūpnīcas darbojas nepārtraukti.