ST: Trešo valstu pilsoņu izslēgšana no NĪN atvieglojumu saņēmēju loka neatbilst Satversmei

ST uzsvēra, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt atvieglojumus NĪN maksātājiem, ja tie tiek grupēti pēc objektīviem kritērijiem. Tomēr šādi kritēriji ir nosakāmi, ievērojot nodokļu tiesību normu sistēmu, Latvijas starptautiskās saistības un Eiropas Savienības (ES) tiesības, kas neļauj pašvaldībai grupēt NĪN maksātājus pēc to valstspiederības vai Latvijas nepilsoņa statusa.

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas (AT) pieteikuma. AT izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc fiziskas personas pieteikuma par Jūrmalas pilsētas domes lēmuma atcelšanu. Ar šo lēmumu pieteicējai atteikts piešķirt NĪN atvieglojumu, jo tā, lai arī atbilst kritērijiem atvieglojuma piešķiršanai, tomēr nav tiesīga to saņemt, jo viņa neatbilstot apstrīdētās normas prasībām, proti, pieteicēja nav ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsone vai Latvijas nepilsone.