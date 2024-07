Vai saules aizsargkrēmi veicina ādas vēzi?

Sociālajā medijā Instagram kāda veselības influencere vedina domāt, ka saules ultravioletais starojums ir ādai nekaitīgs, savukārt saules aizsargkrēms no vēža nevis pasargā, bet to veicina. Autore to pamato ar kādu nelielu 2006. gada pētījumu un statistiku par arvien pieaugošo ādas vēža izplatību. Taču viņa noklusē būtisku kontekstu – pētījumā nav konstatēta saules aizsargkrēmu saistība ar vēža risku, bet citos ir konstatēta to spēja pret vēzi aizsargāt.