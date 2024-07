Baltijas Starptautiskajā akadēmijā konstatēti pārkāpumi; tiks veikta ārkārtas akreditācija

Šobrīd BSA nav akreditēti septiņi no 11 jeb vairāk nekā puse no īstenotajiem studiju virzieniem, un augstskolai nav tiesību šo virzienu studentiem izsniegt valsts atzītu diplomu par augstākās izglītības iegūšanu. Papildus konstatēts, ka netiek pilnībā ievērotas Augstskolu likuma prasības attiecībā uz studējošo pašpārvaldes darbību un studējošo pārstāvības nodrošināšanu akadēmijas lēmējinstitūcijās, līdz ar to vērtējama arī BSA Senāta darbība.