20.jūlijā notiks jūrā bezvēsts pazudušā Sergeja meklēšana; lūdz sabiedrības iesaisti

Par vērienīgajiem meklēšanas darbiem 20. jūlijā viņi informējuši arī portālu "Apollo", un tam atklājis, ka meklēšana sestdien notiks no pulksten 7 līdz pulksten 23.

"Šāda veida meklēšanu mēs veiksim pirmo reizi," portālam sacīja "Bezvēsts.lv" pārstāvji. Viņi skaidroja, ka ir nepieciešams pārbaudīt Baltijas jūras līča piekrastes līnijas maksimālo garumu no Kolkas līdz Salacgrīvai. Tieši tāpēc būs nepieciešama plaša cilvēku iesaiste. Organizācija lūdz atsaukties ikvienu, kurš ir gatavs izstaigāt Baltijas jūras līča piekrasti.

Meklēšana, kā skaidroja organizācijas pārstāvji, noritēs, izmantojot Bezvests.lv aplikāciju http://www.bezvests.lv/app un jāreģistrējas tajā. Tāpat ir arī jāpaziņo koordinatoriem par savu dalību meklēšanā, zvanot uz kādu no norādītajiem tālruņa numuriem: 29838648, 29159195, 20631662. Aplikācijā ir detalizēts apraksts par to, kā to lietot. Jāņem vērā, ka meklēšanā vienmēr jābūt līdzi ieslēgtam viedtālrunim ar interneta pieslēgumu un jūsu ģeolokācijas translāciju.