Pret pasaules varenāko lielvaru ASV krievu attieksme ir izsmējīga, cenšoties savai sabiedrībai to iztēlot kā milzi uz māla kājām. Teju katrā raidījumā ir izsmējīgi sižeti par prezidenta Džo Baidena neveiklajām situācijām, paziņojot, ka Ameriku vada demences pārņemts vectētiņš. Krievi arī priecīgi joko, ka vienīgais kritērijs ASV prezidenta kandidātam ir spēja patstāvīgi uzkāpt un nokāpt pa lidmašīnas trapu.

Krievi atkārtoti ir izteikuši draudus "noslaucīt Londonu no zemes virsas". Krievu draudēšana Londonai nav nekas jauns. Jau 2022.gada decembrī Krievijas ģenerālis un Valsts domes deputāts Andrejs Guruļevs pauda, ka viena no galvenajām Ukrainas kara uzkurinātājām esot Londona, līdz ar to šīs valsts militārā infrastruktūra esot leģitīms Krievijas raķešu triecienu mērķis.