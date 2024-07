No 16. līdz 19. jūlijam Strasbūrā uz pirmo plenārsēdi sapulcējās jaunais, jūnijā ievēlētais Eiropas Parlamenta sasaukums. TVNET+ plenārsēdes otrajā dienā, 17. jūlijā, iztaujāja jaunievēlētos deputātus no Latvijas par pirmajiem iespaidiem, darba uzdevumiem, kā arī ilgtermiņa mērķiem jaunajā amatā. "Pēc Krištopana kunga paustās pozīcijas un iestāšanās politiskajā grupā, kuras idejas autors ir Orbāns, šķiet, ka mums īpaši nekā kopīga nav," par ideju veidot kopīgu Latvijas eiroparlamentāriešu "Whatsapp" grupu stāsta Rihards Kols, kurš tika ievēlēts no Nacionālās apvienības saraksta un darbojas Eiropas Konservatīvo un reformistu grupā.