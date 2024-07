Lielbritānijas ģenerālštābs: Krievija riskē zaudēt piecus gadus un 1,5 miljonus vīru, lai sasniegtu “minimālos mērķus” Ukrainā

Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieļāva sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. “Būsim godīgi, ja mēs vēlamies izbeigt karu, un mums ir visi spēki, lai to izdarītu, un ja pasaule apvienosies ap Ukrainu - nu, nu, mēs runāsim ar tiem, kas Krievijā visu izlemj,” - skaidroja Ukrainas prezidents. Viņš piebilda, ka karš ir jāizbeidz pēc iespējas ātrāk.

Jūnija vidū Vladimirs Putins pirmo reizi izvirzīja savas prasības sarunu sākšanai: Rietumiem jāatceļ starptautiskās sankcijas pret Krieviju, savukārt Kijivai jāatsakās no iestāšanās NATO un jāizved savi karavīri no četriem Krievijas okupētajiem reģioniem: Hersonas, Zaporižjes, Doņeckas un Luhanskas. Putins arī pieprasīja Ukrainas “denacifikāciju” un neitrālas, no kodolieročiem brīvas valsts statusu. Zelenskis šos nosacījumus noraidīja, nosaucot tos par kārtējo ultimātu.