Pludmales lasāmviela: "Tiksimies augustā", "Kvēlojošie", "Karaļnama patiesības" u.c.

Kad klusajā Elbas salas pludmalē atpūtnieki uziet baisu atradumu – galvaskausu –, izmeklētājai Frīdai Paulsenai ar komandu jāķeras pie darba. Tiek atrakts viss skelets, un noskaidrojas, ka tā rokas sasietas ar virvi. Drīz vien blakus salā tiek atrasts miris viens no bagātākajiem, taču nīstākajiem Hamburgas uzņēmējiem, kas arī ir ierakts smiltīs ar sasietām rokām. Rodas aizdomas, ka šīs abas slepkavības varētu būt saistītas, kaut gan saikni starp abiem upuriem nav vēl izdevies atrast. Negaidīti Frīda uztausta pavedienu, kurš izmeklētājus aizved pagātnē – uz laiku pirms Berlīnes mūra krišanas, kad nežēlīgā zēnu pāraudzināšanas iestādē par izdzīvošanu cīnījās četri kameras biedri... No vācu valodas tulkojusi Ineta Balode.

Mārgaretai ir sajūta, ka nu tikai viss sāks uzņemt īstos apgriezienus un viņa beidzot iegūs ilgi kāroto – sapņu darbu un tik ilgi gaidīto saderināšanos. Dzīve taču ir skaista, vai ne? Priekšā ir daudzsološa nākotne. Taču dienā, kurai būtu jākļūst par vienu no laimīgākajām viņas mūžā, notiek nelaime. Nonākusi slimnīcā, Mārgareta saprot, ka nekas nebūs tā, kā viņa izsapņojusi, un nāksies smagi cīnīties, lai pieņemtu jaunos apstākļus. Kad vēl līgavainis, nespēdams samierināties ar notikušo, sāk no viņas attālināties, un darbu sāk vienmēr tik nelaipnais fizioterapeits Īans, Mārgaretai rodas sajūta, ka sliktāk vairs nevar būt. Tomēr dažkārt tas, ko negribam visvairāk, ir tieši tas, kas mums vajadzīgs, un patiesa mīlestība mūs atrod brīdī, kad to vismazāk esam gaidījuši. "The New York Times" bestselleru autores Ketrinas Senteras romāns “Sākt no jauna” ļaus lasītājam gan smieties, gan raudāt, gan pārdomāt dzīves vērtības.