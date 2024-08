Pēdējos mēnešos vairākkārt ir cilāts temats par narkotiku dekriminalizēšanu, kas ļautu jauniešiem meklēt palīdzību, nebaidoties no soda. Nu vairāku jomu eksperti nākuši klajā ar piedāvājumu atbrīvot no kriminālatbildības arī pieaugušos, taču ar noteikumu, ka narkotiku lietotājs uzsāk ārstēšanos no atkarības, ziņo raidījums “Panorāma”.