Par uzbrukuma plānošanu Teilores Sviftas koncertam Vīnē aizturēts jau trešais aizdomās turamais

Trešdien, kad kļuva zināms par arestiem, Teilores Sviftas no ceturtdienas līdz sestdienai plānoto koncertu rīkotājs Vīnē atcēla visas trīs uzstāšanās Austrijas galvaspilsētā. Tās bija plānojuši apmeklēt aptuveni 170 000 cilvēku, no kuriem daudzi bija ieradušies no ASV. Iekšlietu ministrs Karners bija paziņojis, ka ir novērsta “traģēdija” un ka “terorisma draudi visai Eiropai” ir apstiprinājušies.