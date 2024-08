Selīna Diona protestē pret "Titānika" dziesmas izmantošanu Trampa mītiņā

Kanādiešu popzvaigzne Selīna Diona protestējusi pret viņas dziedātā hita "My Heart Will Go On" no filmas "Titāniks" atskaņošanu ASV Republikāņu partijas prezidenta amata kandidāta Donalda Trampa priekšvēlēšanu mītiņā, lai gan tam nebija saņemta atļauja.