Kreiso ekstrēmistu līdere Vāgenknehta pieprasa izmeklēt Vācijas valdības lomu "Nord Stream" spridzināšanā

Izmeklēšanai jānoskaidro, ko varasiestādes un valdības pārstāvji zinājuši par 2022.gadā notikušo gāzesvada spridzināšanu un kad viņi to uzzinājuši, intervijā, ko svētdien publicējuši mediju grupas "Funke" laikraksti, norādījusi Vāgenknehta.

"Ja izrādīsies, ka Vācijas varasiestādes iepriekš zinājušas par uzbrukumu, mums Vācijas politikā būs gadsimta skandāls," norādījusi politiķe, kas pērn atšķēlās no galēji kreisās partijas "Die Linke" (Kreisie), lai dibinātu pati savu partiju - Zāras Vāgenknehtas savienību (BSW).

Savukārt ceturtdien laikraksts "The Wall Street Journal" (WJS) publicēja pētījumu, kurā apgalvots, ka gāzesvada "Nord Stream" spridzināšanu veikuši Ukrainas izlūkdienesti un ka šo operāciju apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš vēlāk gan mēģināja to atcelt, kad par to uzzinājusi ASV Centrālās izlūkošanas pārvalde (CIP).