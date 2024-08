Aptauja: Trešdaļa vecāku bērnu sagatavošanai skolai tērēs no 100 līdz 200 eiro

Saskaņā ar aptaujas datiem 30% vecāku uzskata, ka sagatavoties skolai var par summu līdz 100 eiro. Katrs trešais jeb 33% plāno atvēlēt bērnu sagatavošanai skolai no 100 līdz 200 eiro, bet 15% respondentu pārliecināti, ka būs nepieciešami no 200 līdz 300 eiro. Vēl 9% vecāku uzskata, ka ir nepieciešama summa, kas pārsniedz 300 eiro.

Aptaujas dati rāda, ka arī bērnu pabalstu, ko maksā valsts, cilvēki izmanto ļoti dažādi. Lielākā daļa jeb 63% to vienkārši iztērē ikdienas vajadzībām. Katrs desmitais uzkrāj kādam lielākam pirkumam bērnam. Vēl 16% vecāku novirza to uzkrājumā vai ieguldījumā bērna nākotnei.

Kopumā, domājot par to, cik naudas gadā nepieciešams, lai uzturētu un audzinātu bērnus līdz viņi sasniedz pilngadību, vairāk nekā trešdaļa vecāku jeb 37% nosauc summu no 1000 līdz 3000 eiro. Vēl 22% vecāku uzskata, ka nepieciešami no 3000 līdz 5000 eiro gadā. Savukārt vēl 18% norāda, ka vajadzīga vēl lielāka summa. Tikai katrs desmitais uzskata, ka pietiek ar summu līdz 1000 eiro gadā.