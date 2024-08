Vācijas drošības iestādes brīdina par aizdedzināšanas ierīcēm gaisa kravās

Konstitūcijas aizsardzības birojs brīdina par Krievijas īstenotu sabotāžu

Bija arī norādes par Krievijas klātbūtni NATO bāzē Geilenkirhenē. Pagājušajā nedēļā drošības aprindas ziņoja, ka NATO gaisa spēku bāzes Geilenkirhenē netālu no Āhenes drošības līmeņa pagaidu paaugstināšana ir balstīta uz izlūkdatiem par iespējamiem draudiem no Krievijas. No kāda ārvalstu izlūkdienesta esot saņemtas nopietnas norādes “par sagatavošanās darbībām iespējamam Krievijas sabotāžas aktam pret NATO bāzi, izmantojot dronu”.