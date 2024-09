Miljardieris Īlons Masks augustā intervēja ASV prezidenta amata kandidātu Donaldu Trampu, un tā faktiski kļuva par eksprezidenta kampaņas sastāvdaļu. Republikāņu partija un Tramps personīgi no “Forbes” miljardieru saraksta pārstāvjiem saņēmuši desmitiem miljonu dolāru vērtus ziedojumus Trampa dalībai prezidenta vēlēšanās.

Ziedotāju vidū arī tie, kas iepriekš no politikas izvairījušies. Bagātie amerikāņi atbalsta Trampa kandidatūru, jo viņus uzrunā solījumi samazināt nodokļus, legalizēt kriptovalūtas un vājināt uzņēmējdarbības regulējumus kopumā. Tomēr Trampa iecienītie tirdzniecības kari un protekcionisms varētu aizēnot visus potenciālos ieguvumus.

Viens no planētas bagātākajiem cilvēkiem Masks, kurš ir arī “Tesla” dibinātājs un sociālā tīkla X lielākais akcionārs, solīja ziedot Trampa prezidenta kampaņas atbalstam 45 miljonus ASV dolāru mēnesī. Intervijā ar republikāņu kandidātu miljardieris atklāti slavināja savu intervējamo un noniecināja viņa pretinieci: “Amerika atrodas krustcelēs, un es domāju, ka jūs esat ceļš uz labklājību, bet Kamala ir pilnīgs pretstats”.

Trampa komandā ir vairāki lielo uzņēmumu vadītāji, riska kapitālisti, gāzes magnāti un daudzi pazīstami vārdi no Silīcija ielejas. Vēl pagājušajā desmitgadē IT nozare un tās uzņēmumu vadītāji distancējās no politikas. Tas mainījās, kad nozare strauji attīstījās, kā rezultātā palielinājās likumdevēju un patērētāju politiskais spiediens uz nozari. Trampa programma patīk bagātniekiem un biznesmeņiem vairāku iemeslu dēļ.