“Tētiem ir svarīgi pārvarēt savu iekšējo konservatīvismu – ka jēga ar bērnu darboties un spēlēties ir tikai tad, kad mazais būs paaudzies. To vajadzētu mēģināt pārvarēt jau no bērna pirmajām dzīves dienām – sarunāties ar mazuli, pat ja viņš nerunā. Rotaļāties, pat ja viņš vēl neprot skriet un spēlēt futbolu,” teic Edmunds Vanags, uzsverot, cik nozīmīgi ir tētim pēc iespējas iesaistīties visās ar bērnu saistītās aktivitātēs un izrādīt prieku par katru bērna gūto panākumu. “Ja zīdainim izdodas apvelties, ir jāizrāda prieks par to. Ja izdodas izteikt jauna vārda pirmās zilbes, apsēsties, piecelties kājās – visiem apkārt esošajiem ģimenes locekļiem vajadzētu par to priecāties, parādīt, ka jūs interesē bērns un viņa sasniegumi; ne tikai mammai, bet arī tētim,” – tā speciālists. Šai interesei un prieka izrādīšanai par savu bērnu un viņa ikdienas gaitām vajadzētu saglabāties arī bērna vēlākā vecumā – arī tad, kad bērns jau mācās skolā, studē augstskolā vai ir nodibinājis savu ģimeni.