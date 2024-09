Noskaties Zariņš, kurš Saeimā nomaina Kariņu, iesaistīts kārtējā EPPO lietā par ES fondu projektiem Valkā

Savukārt vaicāts, no kā nāca iniciatīva par objektu Kārķos, kur 250 tūkstošus eiro izmaksājušais angārs “Līdumi” tika uzbūvēts vietā, kur jau blakus bija zemnieku saimniecības “Jasmīni” ražošanas ēkas, un piekļūt var tikai caur “Jasmīnu” teritoriju, Zariņš skaidro: “Nu saprotiet, kā tas ir. Ja tu esi deputāts mazā pašvaldībā, tad tagad ja nāk deputāti ar priekšlikumu, ka ir jābūvē ražošanas ēkas un tas attīstīs ražošanu, kā tu teiksi, ka nē, ka mums nevajag būvēt un nevajag neko attīstīt. Tu taču tā neteiksi, un tas ir pilnīgi no deputātu puses muļķīgi pret kaut ko tādu pretoties. Līdz ar to skaidrs, ka ja tāds priekšlikums bija un ja mēs tai brīdī to varam atļauties, nu tad to arī darīja. Nu tas, ka tagad uzskata, ka ir nepareiza tā komunikācija, tas atkal ir cits jautājums.”