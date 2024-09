Latvijas skolotāju darba samaksa ir viena no zemākajām starp OECD valstīm

"Šeit jāsaka ļoti liels paldies arī sadarbībai ar pašvaldībām, kas nodrošina šo pakalpojumu, un tādā veidā valsts kopā ar pašvaldību rūpējas par to, lai šis agrīnais posms, domājot par vienlīdzīgām iespējām iegūt augstas kvalitātes izglītību, būtu nodrošināts un sakārtots," sacīja Saleniece.

Kā norāda ministrijā, no 2015. līdz 2021.gadam ieguldījumi pirmsskolas izglītībā attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (IKP) Latvijā pieauga par 40%, kas ir viens no straujākajiem kāpumiem OECD valstīs minētajā laika posmā. Vienlaikus OECD Izglītības un prasmju departamenta Politikas analīzes un īstenošanas nodaļas analītiķis Kristofers Olivaress atzīmēja, ka lielāki ieguldījumi izglītībā nav panaceja visām problēmām, un daudz ir atkarīgs no tā, cik tiek ieguldīts, kādām programmām un resursiem.